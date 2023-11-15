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«Это поразительно!» – либералы-иноагенты гневно винят Запад в том, что Путин жив и авторитетен

«Это поразительно!» – либералы-иноагенты гневно винят Запад в том, что Путин жив и авторитетен

Политнавигатор Беглый либеральный экономист Владислав Иноземцев возмущен тем, что Запад не захотел «менять режим Путина».

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Комментарии
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Алина Белова
Яснее выражаться  можете  ?  Вы  о  ком ?  О Касьянове ?
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15 час.
Юрий Золотарев
Слышьте, либерда? &quot;Путиных&quot; у нас мно-ого - всех вам всяко не извести!
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10 час.
ВД
Вовладар Даров
Россия вся Путин! У вас пупок развяжется! Народ за президента России!
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4 час.

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