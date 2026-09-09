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Царьград

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Во Владимире откроется выставка «Мы: с любовью к отчизне»

Во Владимире откроется выставка «Мы: с любовью к отчизне»

В Центре пропаганды изобразительного искусства во Владимире 11 сентября в 16:00 откроется областная художественная выставка «Мы: с любовью к отчизне».

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