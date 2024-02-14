Какие неприятности ждут Каю Каллас после ее объявления в розыск МВД России

Россия впервые объявила в розыск главу другого государства – премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Разумеется, она спокойно сможет ездить во враждебные России страны, да и в большинстве остальных государств ее вряд ли ждет арест и выдача Москве.
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