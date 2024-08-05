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Петербургский дневник

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Александр Беглов возглавил индекс плотности федеральных контактов глав российских регионов

Александр Беглов возглавил индекс плотности федеральных контактов глав российских регионов

Высокий суммарный балл формируется благодаря политическим позициям главы Петербурга «Минченко консалтинг» представил индекс плотности федеральных контактов глав российских регионов за период с 16 мая по 31 июля, сообщили сегодня в телеграм-канале «ГосСовет 2.

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