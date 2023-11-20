В ЦАХАЛ анонсировали новый этап операции после завершения боёв на севере сектора Газа

Несмотря на призывы международного сообщества к дипломатическому урегулированию палестино-израильского конфликта, а также угрозу разрастания боевых действий на весь ближневосточный регион, политическое и военное руководство Израиля не намерено отказываться от целей, поставленных перед армией в рамках операции «Железные мечи».