Жителя Нижегородской области отправили на исправительные работы за фейки о ВС РФ

Жителя Дзержинска осудили за фейки об армии, сообщили в СУ СК по Нижегородской области. По версии следствия, в апреле 2022 года житель города Дзержинска разместил в одной из социальных сетей под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных Сил России.