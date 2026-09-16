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Царьград

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T24: В Гааге начато дело по гибели турецкого моряка Чакара

T24: В Гааге начато дело по гибели турецкого моряка Чакара

В Международном уголовном суде начат процесс по делу о гибели турецкого моряка Саваша Чакара, погибшего 22 июля при атаке украинского БПЛА на судно у побережья Новороссийска.

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