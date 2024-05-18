Тамбовчанин оплатил 24 штрафа после ареста автомобиля

В отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по Тамбову находилось сводное исполнительное производство, возбужденное в отношении 29-летнего мужчины, который регулярно нарушал правила дорожного движения.
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