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Петербургский дневник

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До марта 2025 года ограничат проезд по Тихорецкому проспекту

До марта 2025 года ограничат проезд по Тихорецкому проспекту

Тут займутся реконструкцией канализационной системы В Выборгском районе Петербурга с 22 октября по 20 марта 2025 года ограничат проезд на участке Тихорецкого проспекта — от Северного до Светлановского проспекта.

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