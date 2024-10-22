До марта 2025 года ограничат проезд по Тихорецкому проспекту

Тут займутся реконструкцией канализационной системы В Выборгском районе Петербурга с 22 октября по 20 марта 2025 года ограничат проезд на участке Тихорецкого проспекта — от Северного до Светлановского проспекта.
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