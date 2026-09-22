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Школьник из Электрогорска вырастил тыкву массой 156 кг

Школьник из Электрогорска вырастил тыкву массой 156 кг

Шестиклассник из Электрогорска вырастил тыкву массой около 150 килограммов и кабачок весом около 30 килограммов.

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