Инфекционист Викулов рассказал, как распознать метапневмовирус

Зафиксированный в Китае метапневмовирус вызывает неприятные заболевания. Симптомы опасной инфекции «Известиям» назвал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководитель герпес-центра МНОИ МГУ Георгий Викулов.
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