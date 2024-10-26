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Базель (ATP). Финал. Шелтон поборется с Мпетши Перрикаром

Базель (ATP). Финал. Шелтон поборется с Мпетши Перрикаром

Сетка турнира здесь. Swiss Indoors Basel Базель, Швейцария 21 – 28 октября 2024 ATP 500 Призовой фонд – 2 385 100 евро Крытые корты, хард Финал Бен Шелтон (США)  Джованни Мпетши Перрикар (Франция) Дата проведения 27 октября, 17.

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