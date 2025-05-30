Политика как он...
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Политика как она есть

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Магнитная буря на Земле продолжается уже более 17 часов

Магнитная буря на Земле продолжается уже более 17 часов

Магнитная буря, начавшаяся на Земле, продолжается уже более 17 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

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