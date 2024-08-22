RS: вторжение в Курскую область пошло не по плану Киева

Nikita Kopitov

Если б так называемое СВО велось по всей территории Незалежной, то думаю не было б и "прорыва" в Курскую область. Зачем вводили войска в феврале 2022 в Киевскую, Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области, если уже в апреле 2022 вывели.