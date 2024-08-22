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RS: вторжение в Курскую область пошло не по плану Киева

RS: вторжение в Курскую область пошло не по плану Киева

Атака Киева на Курскую область вызвала большое оживление в западных СМИ, однако после первоначальных успехов наступающие столкнулись с российской обороной и увязли, пишет Responsible Statecraft.

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Комментарии
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Nikita Kopitov
Если б так называемое СВО велось по всей территории Незалежной, то думаю не было б и &quot;прорыва&quot; в Курскую область. Зачем вводили войска в феврале 2022 в Киевскую, Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области, если уже в апреле 2022 вывели.
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