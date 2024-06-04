Французский политик требует прекращения поддержки Киева из-за "ужасающих" видеороликов из Днепропетровска

Французский политик Флориан Филиппо призывает к немедленным мирным переговорам между западными странами и Украиной после того, как он увидел видео, на котором двое сотрудников Территориального центра вербовки (ТЦК) задерживают мужчину на улице в Днепропетровске.
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