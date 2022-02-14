Политика как она есть

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Председатель Evergrande заявил, что компания не будет продавать активы по сниженным ценам

Акции застройщика Evergrande выросли после того, как председатель компании Хуэй Ка Янь исключил возможность продажи активов по сниженным ценам и пообещал завершить половину оставшихся проектов до конца года.

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