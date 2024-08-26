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"КП": увлечение молодежи смартфонами вредит сердцу и укорачивает жизнь

"КП": увлечение молодежи смартфонами вредит сердцу и укорачивает жизнь

Команда ученых-медиков из Калифорнийского университета в Сан-Франциско провела исследование, в ходе которого было установлено, что чрезмерное времяпрепровождение перед экранами телевизоров и гаджетов может существенно повысить риск развития серьезных заболеваний сердца, включая ишемическую болезнь сердца, инсульт и другие сердечно-сосудистые заболевания.

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