Более 30 человек пострадали в результате ЧП в пекинском метро

В результате расстыковки вагонов метро на линии Чанпин в Пекине травмы получили более 30 человек. Оператор столичной подземки компания Beijing Subway пообещала взять на себя расходы пострадавших на лечение, пишет издание Global Times.
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