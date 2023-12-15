Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

965 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    Согласен. Именно он породил и ельцина и.........Путин назвал наро...
  • Cергей Стихин
    Давайте будем кормить Азербайджан и турков, а своих производителей уничтожать, как клопов.....Кашин объяснил ро...
  • Cергей Стихин
    Кашин, спустись на землю......Кашин объяснил ро...

Более 30 человек пострадали в результате ЧП в пекинском метро

Более 30 человек пострадали в результате ЧП в пекинском метро

В результате расстыковки вагонов метро на линии Чанпин в Пекине травмы получили более 30 человек. Оператор столичной подземки компания Beijing Subway пообещала взять на себя расходы пострадавших на лечение, пишет издание Global Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх