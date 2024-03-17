Лолита, Пугачева и другие: наши звезды без макияжа

Редко российские знаменитости решаются показать себя без макияжа, но есть исключения. Лолита Милявская в свои 60 лет является одной из таких дам, которая без комплексов демонстрирует свою естественность, и ее поклонники, кажется, привыкли к этому.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии