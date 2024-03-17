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Лолита, Пугачева и другие: наши звезды без макияжа

Лолита, Пугачева и другие: наши звезды без макияжа

Редко российские знаменитости решаются показать себя без макияжа, но есть исключения. Лолита Милявская в свои 60 лет является одной из таких дам, которая без комплексов демонстрирует свою естественность, и ее поклонники, кажется, привыкли к этому.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Что то часто стали писать про Лолиту, готовят похоже на сцену запустить? Так она ползать привыкла!
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18 час.

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