The Washington Post сообщило о бегстве ВСУ из Северодонецка

Подразделения ВСУ покинули Северодонецк под натиском российской армии и Народной милиции ЛНР, сообщило американское издание The Washington Post О побеге остатков украинской армии из города под обстрелом ВС РФ газета сообщила во вторник, 28 июня.
Подразделения ВСУ покинули Северодонецк под натиском российской армии и Народной милиции ЛНР, сообщило американское издание The Washington Post О побеге остатков украинской армии из города под обстрелом ВС РФ газета сообщила во вторник, 28 июня.
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