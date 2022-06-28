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The Washington Post сообщило о бегстве ВСУ из Северодонецка

The Washington Post сообщило о бегстве ВСУ из Северодонецка

Подразделения ВСУ покинули Северодонецк под натиском российской армии и Народной милиции ЛНР, сообщило американское издание The Washington Post О побеге остатков украинской армии из города под обстрелом ВС РФ газета сообщила во вторник, 28 июня.

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