Сезонное положение: загородный отдых стал круглогодичным

Спрос на отдых в арендованных загородных домах или отелях стал более равномерным: если раньше бронировали лишь лето и Новый год, то сейчас всё чаще выбирают осень или весну, рассказали «Известиям» в сервисах бронирования.
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