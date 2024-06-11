NYP: В США пограничникам приказали депортировать нелегалов из России

Меру также будут применять к мигрантам из Грузии и Молдавии. Пограничники в американском штате Калифорния получили приказ о незамедлительной депортации нелегальных мигрантов из нескольких стран бывшего СССР после их задержания.
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