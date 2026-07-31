БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Бордюринг и асфальтинг: Московских «землероек» загонят в леса

Бордюринг и асфальтинг: Московских «землероек» загонят в леса

Есть версия, что атаки на НПЗ привели к дефициту асфальта, и подрядчикам нашли новое «кормление» Сергей Аксёнов Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий благоустройство лесных тропинок.

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Комментарии
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Алекс Сэм
&quot;Если я усну и проснусь через 100 лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу - пьют и воруют.&quot; Салтыков-Щедрин
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