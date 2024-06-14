Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинское командование наращивает ударную группировку Вооруженных сил Украины под городом Волчанск в Харьковской области для последующего контрнаступления.
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