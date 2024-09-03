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Курские новости

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Баскетболисты из Курска проводят тренировочные сборы в Костроме

Баскетболисты из Курска проводят тренировочные сборы в Костроме

Российская Федерация баскетбола при поддержке администрации Костромской области и Федерации баскетбола Костромской области организовала проживание и тренировки для воспитанников МБОУ ДО «Спортивная школа Октябрьского района Курской области».

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