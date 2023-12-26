В России создадут новейшую бикалиберную РСЗО «Возрождение»

Новейшую бикалиберную реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Возрождение» создают в России, серийное производство начнется в первом полугодии 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
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