#Сводка на утро 19 июня 2024 года ▪ Ночью противник сообщал о применении ВС России БПЛА «Герань» по Львовской, Винницкой и Запорожской областям.
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#Сводка на утро 19 июня 2024 года ▪ Ночью противник сообщал о применении ВС России БПЛА «Герань» по Львовской, Винницкой и Запорожской областям.
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