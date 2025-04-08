РОСТОКИНСКАЯ ПА...
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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Сборная МГПУ из Ростокина выиграла две медали по фитнес-аэробике

Сборная Московского городского педагогического университета в Ростокине завоевала две медали соревнований по фитнес-аэробике в программе XXXVII Московских студенческих спортивных игр, завершившихся в спорткомплексе «Активити холл».

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