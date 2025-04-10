Не Казань и даже не Сочи: 10 мест в России, куда мечтают поехать в отпуск россияне

Лето не за горами, а это значит, что пора определяться с локацией для нового путешествия. Планируете провести ближайший отпуск в России? Тогда предлагаем вам ознакомиться с самыми популярными среди россиян туристическими направлениями и их главными достопримечательностями.
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