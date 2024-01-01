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«В моей семье Новый год – это семейный праздник. Я надеюсь, вы тоже повидались с родителями». Федос поделился пожеланиями на 2024 год

«Ребятушки, вот и наступил 2024 год. Я надеюсь, вы качественно его встретили.  Надеюсь, вы увиделись в первую очередь с родителями, потому что в моей семье Новый год – это семейный праздник.

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