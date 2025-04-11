44 очка Энтони Эдвардса (7 из 11 трехочковых) позволили «Миннесоте» победить «Мемфис»

Всего Эдвардс записал на свой счет 44 очка, реализовав 13 из 19 бросков с игры, 7 из 11 из-за дуги и 11 из 13 штрафных, а также 5 подборов и 3 передачи при 5 потерях за 38 минут на паркете.
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