Экс-президент Трамп: Израиль должен прекратить войну и вывести ЦАХАЛ из Газы

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который всегда относился к Израилю с пиететом и благоговением, в бытность его правления столица еврейского государства из Тель-Авива, даже была формально перенесена в Иерусалим, кардинально сменил позицию.
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