В Иванове полицейские провели «Зарядку со стражем правопорядка» для своих подшефных из детского дома «Родничок»

В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники Отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по Ивановской области навестили своих маленьких подшефных — воспитанников детского дома «Родничок».