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Лишь треть россиян никогда не занимаются спортом

Лишь треть россиян никогда не занимаются спортом

Большинство россиян по мере сил стараются вести активный образ жизни: как показало исследование, которое провели эксперты сети фитнес-клубов Pride Fitness, только 32% россиян вообще не занимаются спортом.

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