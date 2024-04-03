Лишь треть россиян никогда не занимаются спортом

Большинство россиян по мере сил стараются вести активный образ жизни: как показало исследование, которое провели эксперты сети фитнес-клубов Pride Fitness, только 32% россиян вообще не занимаются спортом.
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