Сегодня в Филоновской школе проходит пробный экзамен по русскому языку в 9 классе. Это поможет ребяткам справиться со страхом, неуверенностью в себе,с тем, что обычно испытывают дети в стрессовой ситуации.
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Сегодня в Филоновской школе проходит пробный экзамен по русскому языку в 9 классе. Это поможет ребяткам справиться со страхом, неуверенностью в себе,с тем, что обычно испытывают дети в стрессовой ситуации.