В Госдуму внесли законопроект, делающий платным образование для детей мигрантов

Если даже какие-то варианты образования для детей иностранных граждан останутся, то исключительно на коммерческой основе В Госдуму внесли законопроект, согласно которому для мигрантов станет платным получение дошкольного, школьного и среднего специального образования.
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