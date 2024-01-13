Стали известны сроки третьего испытательного запуска Starship

Третье летное испытание многоразовой транспортной системы Starship состоится в феврале. Об этом со ссылкой на заявление вице-президента по работе с клиентами и интеграции компании SpaceX Джессику Дженсен сообщает SpaceNews.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии