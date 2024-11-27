Юрист Хаминский: закон запрещает заводить в квартирах тигров, рысей и лисиц

Ответственности за его нарушение нет Законодательство России запрещает заводить в квартирах тигров, лисиц, рысей, тарантулов и прочих диких животных из утвержденного правительством России перечня, при этом ответственности за его нарушение нет, сообщил РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
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