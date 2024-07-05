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Царьград

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Работодатели смогут сообщать данные о военнообязанных через единый реестр

Работодатели смогут сообщать данные о военнообязанных через единый реестр

Госдума одобрила поправки, которая позволит отправлять данные через реестр воинского учёта. Его данные будут использоваться уже во время осеннего призыва.

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