На камнях Ики запечатлена история погибшего человечества?

Николай Кочергин

Найдены десятки тысяч таких камней. Современная ортодоксальная наука отрицает их создание человеком, одним словом: не может быть и все тут. Если они Ысторики согласятся с тем, что изображено на данных камнях, то вся их фальшиво написанная история цивилизации полетит в тартатары и с них снимут все регалии, степени, должности и т.п. Все их труды пылящиеся на полках архивов и библиотек надо убрать в мусорку.....