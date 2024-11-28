Речь идёт о камнях Ики. Историки считают их современной подделкой только на том основании, что на них изображены карты неизвестных материков, хирургические операции по пересадке внутренних органов и люди одновременно с динозаврами.
На камнях Ики запечатлена история погибшего человечества?
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Александр Николаевич
Ка́мни И́ки — коллекция валунов, камней из андезита, окатанных речной водой, на поверхности которых выгравированы древние обитатели Анд в сюжетах...
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18 час.
Николай Кочергин
Найдены десятки тысяч таких камней. Современная ортодоксальная наука отрицает их создание человеком, одним словом: не может быть и все тут. Если они Ысторики согласятся с тем, что изображено на данных камнях, то вся их фальшиво написанная история цивилизации полетит в тартатары и с них снимут все регалии, степени, должности и т.п. Все их труды пылящиеся на полках архивов и библиотек надо убрать в мусорку.....
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9 час.
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