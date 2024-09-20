Израиль оспорил запрос прокурора МУС на арест Нетаньяху

Pool via REUTERS/ABIR SULTAN Власти Израиля официально оспорили запрос прокурора Международного уголовного суда Карима Хана об аресте израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает The Guardian.
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