Маск заявил, что Байден и Харрис "наказывают" его за то, что он не демократ

Предприниматель из США Илон Маск согласился со словами американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что президент США Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис "наказывают" его за то, что он не является демократом.
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