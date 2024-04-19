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СССР-Россия

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Война с Глинкой

Война с Глинкой

Киев против композитора, благодаря которому существует украинская опера Святослав Князев    Так называемый Украинский институт национальной памяти выдал очередной перл — «заключение экспертов», согласно которому ряд выдающихся деятелей русской культуры якобы представляют угрозу для национальной безопасности «незалежной».

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Комментарии
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Валерий Мязин
Весь вывод этой картинки, эта искусственно созданная большевиками страна, никогда не имела своей  истории. Страна не имея своих исторических ценностей, постепенно исчезает из поля мирового пространства, как страна.
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16 час.

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