Киев против композитора, благодаря которому существует украинская опера Святослав Князев Так называемый Украинский институт национальной памяти выдал очередной перл — «заключение экспертов», согласно которому ряд выдающихся деятелей русской культуры якобы представляют угрозу для национальной безопасности «незалежной».
Война с Глинкой
Комментарии
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Валерий Мязин
Весь вывод этой картинки, эта искусственно созданная большевиками страна, никогда не имела своей истории. Страна не имея своих исторических ценностей, постепенно исчезает из поля мирового пространства, как страна.
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