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Россиянка-боец UFC сравнила роды в США и на родине

Россиянка-боец UFC сравнила роды в США и на родине

Россиянка-боец смешанного стиля (ММА) Яна Куницкая в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ответила на вопрос о том, где лучше рожать: на родине или в США.

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