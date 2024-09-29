Россиянка-боец UFC сравнила роды в США и на родине

Россиянка-боец смешанного стиля (ММА) Яна Куницкая в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) ответила на вопрос о том, где лучше рожать: на родине или в США.