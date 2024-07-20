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«Больше суток сидим без света»: в Краснодаре жители улицы Героев Разведчиков и Краеведа Соловьёва вышли на стихийный митинг

«Больше суток сидим без света»: в Краснодаре жители улицы Героев Разведчиков и Краеведа Соловьёва вышли на стихийный митинг

«Больше суток сидим без света»: в Краснодаре жители улицы Героев Разведчиков и Краеведа Соловьёва вышли на стихийный митингЖители улиц Героев Разведчиков и Краеведа Соловьёва перекрыли автодороги в своём микрорайоне.

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