«Больше суток сидим без света»: в Краснодаре жители улицы Героев Разведчиков и Краеведа Соловьёва вышли на стихийный митинг

«Больше суток сидим без света»: в Краснодаре жители улицы Героев Разведчиков и Краеведа Соловьёва вышли на стихийный митингЖители улиц Героев Разведчиков и Краеведа Соловьёва перекрыли автодороги в своём микрорайоне.
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