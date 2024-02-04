К 2050 году новых случаев рака станет на 77% больше: что можно сделать прямо сейчас, чтобы снизить риск

Как рассказал хирург-уролог, онкоуролог Марк Гадзиян со ссылкой на данные ВОЗ и Международного агентства по изучению рака (МАИР), с 2012 по 2022 год количество новых случаев рака в мире выросло с 14,1 до 20 миллионов, а число смертей от онкологии — с 8,2 до 9,7 миллиона.