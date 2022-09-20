Терапевт Звонков рассказал, когда не нужно лечить заложенность носа

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, что порой заложенность носа не нуждается в лечении. Например, в том случае, если она вызвана реакцией на бытовую химию, или если она появилась в результате нарушения ответа на перегрев и переохлаждение.
Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, что порой заложенность носа не нуждается в лечении. Например, в том случае, если она вызвана реакцией на бытовую химию, или если она появилась в результате нарушения ответа на перегрев и переохлаждение.
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