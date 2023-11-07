Грузовик опрокинулся на проезжую часть на 52-м км МКАД

На внутренней стороне 52-го км МКАД грузовой автомобиль с грузом опрокинулся на проезжую часть. Об этом 7 ноября сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в своем Telegram-канале.
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