Последний участок Южно-Лыткаринской автодороги открыли в Подмосковье

В Подмосковье в четверг, 3 сентября, открыли последний участок Южно-Лыткаринской автодороги. Торжественная церемония прошла в присутствии заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.
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