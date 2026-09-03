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Последний участок Южно-Лыткаринской автодороги открыли в Подмосковье

Последний участок Южно-Лыткаринской автодороги открыли в Подмосковье

В Подмосковье в четверг, 3 сентября, открыли последний участок Южно-Лыткаринской автодороги. Торжественная церемония прошла в присутствии заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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