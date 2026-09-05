Минпросвещения увеличило количество часов на изучение истории в 8-м классе

Количество уроков истории в 8-х классах с 1 сентября 2026 года увеличилось с двух до трех в неделю. Об этом сообщил эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени Леднева Максим Костенко.
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